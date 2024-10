La grande ascesa di Substack (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I numeri parlano chiaro: da fenomeno di nicchia, negli ultimi anni Substack si è trasformata in una delle piattaforme di riferimento per chi crea contenuti scritti (e non solo) e per quegli utenti che vogliono essere costantemente aggiornati – a mo’ di newsletter – sugli approfondimenti pubblicati da ogni singolo autore. Un prodotto che, fin dalla sua fondazione nel 2017, ha una natura propria e indipendente rispetto ai più classici organi di informazione. Indipendente perché ogni singolo scrittore può liberamente parlare di ciò che vuole e il suo successo (o insuccesso) è dettato esclusivamente da quei lettori che decidono di abbonarsi al “canale”. Dunque, anche una fonte di guadagno che non si basa sul concetto di visualizzazioni (tanto caro ai siti di informazione online), ma sulla fidelizzazione. Giornalettismo.com - La grande ascesa di Substack Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I numeri parlano chiaro: da fenomeno di nicchia, negli ultimi annisi è trasformata in una delle piattaforme di riferimento per chi crea contenuti scritti (e non solo) e per quegli utenti che vogliono essere costantemente aggiornati – a mo’ di newsletter – sugli approfondimenti pubblicati da ogni singolo autore. Un prodotto che, fin dalla sua fondazione nel 2017, ha una natura propria e indipendente rispetto ai più classici organi di informazione. Indipendente perché ogni singolo scrittore può liberamente parlare di ciò che vuole e il suo successo (o insuccesso) è dettato esclusivamente da quei lettori che decidono di abbonarsi al “canale”. Dunque, anche una fonte di guadagno che non si basa sul concetto di visualizzazioni (tanto caro ai siti di informazione online), ma sulla fidelizzazione.

