Inter-Juve a Guida: i precedenti, tutti gli arbitri scelti da Rocchi in Serie A (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il designatore arbitrale della Serie A, Gianluca Rocchi ha scelto i direttori di gara per le partite della nona giornata di campionato in calendario Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il designatore arbitrale dellaA, Gianlucaha scelto i direttori di gara per le partite della nona giornata di campionato in calendario

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arbitri Serie A : Inter-Juve a Guida - tutte le scelte di Rocchi - Il designatore arbitrale della Serie A, Gianluca Rocchi ha scelto i direttori di gara per le partite della nona giornata di campionato in calendario... (Calciomercato.com)

Troppi errori arbitrali in Serie A - Viviano su Rocchi | Critica feroce in Live - Emiliano Viviano non ha dubbi, ecco cosa sbagliano: la polemica non si ferma. L’ottava giornata del campionato di Serie A si è ormai chiusa e, come al solito, a farla da padrona sono le polemiche. Troppi i fischi sbagliati, o quantomeno dubbi, che ... (Tvplay.it)

Caos Serie A - chieste le dimissioni di Rocchi : “Società si schierino insieme” - Bufera arbitrale in Serie A dopo l’ennesimo weekend di polemiche infuocate per le decisioni in campo e quelle al Var: la soluzione è drastica Continua a far discutere senza sosta la questione arbitrale in Serie A. Gli errori della settima giornata ... (Calciomercato.it)