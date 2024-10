Metropolitanmagazine.it - Il vero protagonista del Festival del Cinema di Roma è il tailleur grigio di Luisa Ranieri

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Uscirà domani il nuovo film di Paolo Sorrentino, Parthenope. Un tripudio di attrici pazzesche, talentuose e affascinanti. Tra queste anche, una vera e propria icona di stile, che ha conquistato il red carpet deldeldicon unche ha fatto tanto parlare di se. Lei, come tante attrici protagoniste del film (vedi Anna Foglietta, Isabella Ferrari, Claudia Gerini e Vittoria Puccini), ha scelto questa mise dall’allure classica e super elegante. Il completo giacca-pantalone è infatti una perfetta inspo che urla potere e distinzione.incanta ildeldicon il suoL’attrice napoletana ha optato per uncolor tortora, tendente al carta da zucchero, firmato Alessandro Vigilante. La sua particolarità sta nel blazer doppiopetto in lana con abbottonatura a pressione.