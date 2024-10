F1 GP Messico 2024 Verstappen | Atmosfera incredibile Perez | Spero di regalare un podio al mio paese

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Maxha parlato in vista del Gran Premio deldi Formula 1, cruciale per la lotta al titolo: “Mi è sempre piaciuto guidare su questo tracciato, dove storicamente siamo andati bene. La pista è in altitudine, quindi bisogna adattarsi, ma l’è sempree sarà una grande gara“. Il pilota Red Bull ha poi aggiunto: “Ad Austin avevamo fatto alcuni passi avanti nella giusta direzione, ma non sono stati sufficienti per la gara. Vincere la Sprint tuttavia è stata una bella iniezione di fiducia per il team, che sta lavorando per risolvere i problemi sulla macchina. Dobbiamo continuare a guadagnare punti per il Mondiale“. Gara speciale ovviamente per Sergio, sostenuto a più non posso dal pubblico di casa: “Per me è il weekend più importante della stagione, perciòdi offrire unai miei fan e al mio