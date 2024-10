Che cos’è il ‘petroyuan’ e come potrebbe influenzare la stabilità finanziaria internazionale (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il termine “petroyuan” si riferisce all'uso della valuta cinese, lo yuan, per le transazioni di petrolio a livello internazionale. Questo concetto è emerso come parte di una strategia più ampia di “de-dollarizzazione” portata avanti da alcuni paesi, in particolare quelli appartenenti al gruppo BRICS, che include Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, recentemente ampliato con l'ingresso di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Egitto ed Etiopia. Origine del concetto Il concetto di petroyuan è nato dalla necessità di ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense nelle transazioni internazionali di petrolio. La Cina, essendo uno dei maggiori importatori di petrolio al mondo, ha interesse a promuovere l'uso della propria valuta per stabilizzare e internazionalizzare lo yuan. Quotidiano.net - Che cos’è il ‘petroyuan’ e come potrebbe influenzare la stabilità finanziaria internazionale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il termine “petroyuan” si riferisce all'uso della valuta cinese, lo yuan, per le transazioni di petrolio a livello. Questo concetto è emersoparte di una strategia più ampia di “de-dollarizzazione” portata avanti da alcuni paesi, in particolare quelli appartenenti al gruppo BRICS, che include Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, recentemente ampliato con l'ingresso di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Egitto ed Etiopia. Origine del concetto Il concetto di petroyuan è nato dalla necessità di ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense nelle transazioni internazionali di petrolio. La Cina, essendo uno dei maggiori importatori di petrolio al mondo, ha interesse a promuovere l'uso della propria valuta per stabilizzare e internazionalizzare lo yuan.

