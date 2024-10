Atalanta Percassi | Serve affrontare questa partita con spirito

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Sono tutte partite importantissime, i punti in palio hanno un grande valore, sappiamo quantocompetizione sia difficile, dobbiamocon loda“. Sono queste le parole dell’amministratore delegato dell’Luca, che ai microfoni di Sky Sport parla dellacontro il Celtic, a pochi minuti dall’inizio: “Retegui? È stata la prima scelta anche se era un reparto su cui non pensavamo di dover intervenire, lo abbiamo fatto, è sempre stato il primo obiettivo sin dal primo momento. Siamo davvero contenti, fin dal primo giorno ha approcciato molto bene alla nostra realtà. La continuità è sempre qualcosa di molto complesso, soprattutto nello sport. Per la nostra realtà è qualcosa di unico, siamo contenti di ciò che si sta facendo, è ovvio che la storia dell’è qualcosa di molto bello da raccontare.