Andrea Crisanti chiarisce la sua posizione sulla presidenza del Veneto durante un’intervista (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’ambito delle recenti speculazioni politiche legate alla presidenza del Veneto, Andrea Crisanti è intervenuto per chiarire la sua posizione durante un’intervista a “Un giorno da pecora” su Rai Radio1. Attraverso le sue dichiarazioni, si è aperto un dibattito in merito alla sua possibile candidatura, alle sfide politiche a cui potrebbe andare incontro e al suo approccio nel contesto dell’attuale scenario politico. La smentita sulla candidatura Andrea Crisanti, noto microbiologo e figura di spicco nella sanità italiana, ha esplicitamente smentito le voci circolanti riguardo a una sua candidatura per la presidenza del Veneto. “No, non l’ho mai detto, lo smentisco,” ha dichiarato, ribadendo che la sua posizione attuale non implica un impegno formale verso una corsa politica. Gaeta.it - Andrea Crisanti chiarisce la sua posizione sulla presidenza del Veneto durante un’intervista Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’ambito delle recenti speculazioni politiche legate alladelè intervenuto per chiarire la suaa “Un giorno da pecora” su Rai Radio1. Attraverso le sue dichiarazioni, si è aperto un dibattito in merito alla sua possibile candidatura, alle sfide politiche a cui potrebbe andare incontro e al suo approccio nel contesto dell’attuale scenario politico. La smentitacandidatura, noto microbiologo e figura di spicco nella sanità italiana, ha esplicitamente smentito le voci circolanti riguardo a una sua candidatura per ladel. “No, non l’ho mai detto, lo smentisco,” ha dichiarato, ribadendo che la suaattuale non implica un impegno formale verso una corsa politica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vaccini finti per avere il green pass - manca la ?prova? : siringhe e flaconi non sono stati analizzati. Il prof Andrea Crisanti rinuncia alla perizia Indagati l'infermiera e 8 pazienti - TREVISO ? Finti vaccini per ottenere il Green pass senza inocularsi il siero anti-Covid. Nei giorni scorsi la Procura di Treviso ha chiuso le indagini su un altro presunto... (Ilgazzettino.it)

Crisanti:”Zaia non ha fatto nulla, sarebbe facile fare meglio di lui” - Io candidato alla presidenza del Veneto? “No, non l’ho mai detto, lo smentisco, ho detto solo che sarei disponibile. Se mi candidassi nel caso ci fossero le primarie? Dipende, non ne ho mai parlato co ... (altovicentinonline.it)

Crisanti, 'non mi candido presidente del Veneto, ma disponibile' - Andrea Crisanti smentisce a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1 le voci su una sua candidatura alla presidenza del Veneto. "No, non l'ho mai detto, lo smentisco, ho detto solo - ha precisato - che sar ... (ansa.it)

Elezioni regionali in Veneto, per il dopo Zaia spunta l'ipotesi della candidatura di Crisanti: «Mai detto, tuttavia sono disponibile» - L'esponente del Pd e microbiologo è stato ospite a "Un Giorno da Pecora" e dopo l'iniziale scetticismo ha assecondato anche una divertente scommessa: «Se invece poi mi candido mi tingo i capelli biond ... (veronasera.it)