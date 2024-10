X Factor 2024, luci accese per i Live Show: Giorgia e i giudici si raccontano a metà percorso (Di martedì 22 ottobre 2024) Si accendono le luci sul palco dell’X Factor Arena, pronta a ospitare i 12 artisti che, superati gli Home Visit, accedono di diritto ai Live Show. Giovedì 26 ottobre, dunque, XF2024 entra nella fase decisiva verso la finale del 5 dicembre, evento unico e spettacolare. Per la prima volta, infatti, nella storia internazionale del format non sarà il Forum di Assago a incoronare il talento ma Piazza del Plebiscito a Napoli. L’evento, gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli, promette di essere ricco di sorprese (chi vorrà partecipare potrà prenotarsi su Ticketone a partire dalle ore 12 di mercoledì 30 ottobre). Alla conduzione Giorgia che finora ha dimostrato di saper muoversi con destrezza nei vari momenti del programma. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si accendono lesul palco dell’XArena, pronta a ospitare i 12 artisti che, superati gli Home Visit, accedono di diritto ai. Giovedì 26 ottobre, dunque, XFentra nella fase decisiva verso la finale del 5 dicembre, evento unico e spettacolare. Per la prima volta, infatti, nella storia internazionale del format non sarà il Forum di Assago a incoronare il talento ma Piazza del Plebiscito a Napoli. L’evento, gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli, promette di essere ricco di sorprese (chi vorrà partecipare potrà prenotarsi su Ticketone a partire dalle ore 12 di mercoledì 30 ottobre). Alla conduzioneche finora ha dimostrato di saper muoversi con destrezza nei vari momenti del programma.

