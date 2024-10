Tennis Swiatek pronta per le BJK Cup Finals | Ci vediamo a Malaga

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Ci! Sono entusiasta di annunciare che parteciperò alle BJK Cup. Sono felice di poter giocare per il mio Paese e di rappresentare con orgoglio la Polonia. Insieme alla squadra polacca daremo il massimo in campo”. Così Igasui propri social ha annunciato la sua partecipazione alle Billie Jean King Cupche si terranno tra il 13 e il 20 novembre a. Lata polacca, che ha perso la vetta del ranking a favore di Aryna Sabalenka, non scende in campo dalla sconfitta agli US Open contro Jessica Pegula a inizio settembre, e tornerà per le Wtain programma a Riyad dal 2 al 9 novembre.per le BJK Cup: “Ci” SportFace.