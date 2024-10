Taiwan, nuove manovre militari cinesi (Di martedì 22 ottobre 2024) 10.48 nuove manovre militari di Pechino intorno a Taiwan, che la Cina considera parte inalienabile del suo territorio. Per Taipei queste esercitazioni con un numero record di velivoli e unità navali rappresentano una "minaccia" alla stabilità della regione. Le manovre erano state annunciate dalla Cina per la sicurezza di Pingtan, località della provincia del Fujian, nell'est del gigante asiatico.Taiwan parla di "tattiche intimidatorie di Pechino" nello Stretto,dopo il passaggio di navi da guerra di Usa e Canada. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 10.48di Pechino intorno a, che la Cina considera parte inalienabile del suo territorio. Per Taipei queste esercitazioni con un numero record di velivoli e unità navali rappresentano una "minaccia" alla stabilità della regione. Leerano state annunciate dalla Cina per la sicurezza di Pingtan, località della provincia del Fujian, nell'est del gigante asiatico.parla di "tattiche intimidatorie di Pechino" nello Stretto,dopo il passaggio di navi da guerra di Usa e Canada.

