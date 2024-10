Storie di donne: le ragazze di rai3 raccontano vite di determinazione e talento (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il programma “Le ragazze”, condotto da Francesca Fialdini, torna su rai3 per illuminare il volto delle donne che, con le loro esperienze, hanno influenzato la nostra storia recente. La terza puntata, in onda martedì 22 ottobre 2024, offre l’opportunità di scoprire Storie di vita ricche di tenacia, passione e successo. Ogni episodio presenta alcune protagoniste che, attraverso le loro vite e il contesto in cui hanno vissuto, forniscono uno spaccato affascinante del loro tempo, supportato da un variegato repertorio storicizzato. Le protagoniste della puntata: Rosetta Martinez La puntata di oggi si aprirà con la storia di Rosetta Martinez, una donna la cui vita è stata segnata da una missione di aiuto e cura verso gli altri. Gaeta.it - Storie di donne: le ragazze di rai3 raccontano vite di determinazione e talento Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il programma “Le”, condotto da Francesca Fialdini, torna super illuminare il volto delleche, con le loro esperienze, hanno influenzato la nostra storia recente. La terza puntata, in onda martedì 22 ottobre 2024, offre l’opportunità di scopriredi vita ricche di tenacia, passione e successo. Ogni episodio presenta alcune protagoniste che, attraverso le loroe il contesto in cui hanno vissuto, forniscono uno spaccato affascinante del loro tempo, supportato da un variegato repertorio storicizzato. Le protagoniste della puntata: Rosetta Martinez La puntata di oggi si aprirà con la storia di Rosetta Martinez, una donna la cui vita è stata segnata da una missione di aiuto e cura verso gli altri.

