Situazione critica per il rischio idrogeologico a Roma: il 9% della popolazione a rischio salute (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella Capitale, la questione del rischio idrogeologico si presenta come una problematica di crescente urgenza. Secondo recenti dichiarazioni del direttore dell'Ufficio Clima di Roma Capitale, Edoardo Zanchini, una parte significativa della popolazione vive in aree vulnerabili a eventi climatici estremi. Questo scenario merita attenzione, poiché riguarda non solo la sicurezza fisica degli abitanti, ma anche le implicazioni sanitarie legate alle ondate di calore e alle alluvioni. La Strategia di Adattamento Climatico, recentemente presentata alla commissione Ambiente del Comune, rappresenta un passo fondamentale per affrontare queste problematiche. Il rischio idrogeologico a Roma: dati allarmanti A Roma, circa 150.000 residenti si trovano in aree a rischio idrogeologico, con ulteriori 250.000 persone esposte a potenziali inondazioni in caso di forti piogge.

