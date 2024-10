Shooter: dal cast al libro, tutte le curiosità sul film con Mark Wahlberg (Di martedì 22 ottobre 2024) Shooter: dal cast al libro, tutte le curiosità sul film con Mark Wahlberg Il regista Antoine Fuqua si è affermato negli anni come uno dei registi più talentuosi per quanto riguarda i film d’azione a tinte crime. Tra i suoi titoli più celebri si annoverano Training Day, Brooklyn’s Finest, The Equalizer e I magnifici 7. Un altro dei suoi più apprezzati è Shooter, diretto nel 2007 e anch’esso appartenente al genere thriller d’azione. Con protagonista l’attore Mark Wahlberg, questo è stato scritto da Jonathan Lemkin, il quale ha per l’occasione adattato una storia particolarmente adatta alle corde cinematografiche di Fuqua. Questa non è però frutto di un’idea originale, bensì si tratta della trasposizione per il cinema di un celebre romanzo. Questo è Una pallottola per il presidente, scritto da Stephen Hunter nel 1993. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 22 ottobre 2024): dalallesulconIl regista Antoine Fuqua si è affermato negli anni come uno dei registi più talentuosi per quanto riguarda id’azione a tinte crime. Tra i suoi titoli più celebri si annoverano Training Day, Brooklyn’s Finest, The Equalizer e I magnifici 7. Un altro dei suoi più apprezzati è, diretto nel 2007 e anch’esso appartenente al genere thriller d’azione. Con protagonista l’attore, questo è stato scritto da Jonathan Lemkin, il quale ha per l’occasione adattato una storia particolarmente adatta alle corde cinematografiche di Fuqua. Questa non è però frutto di un’idea originale, bensì si tratta della trasposizione per il cinema di un celebre romanzo. Questo è Una pallottola per il presidente, scritto da Stephen Hunter nel 1993.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Berlin Falling : dal cast al finale - tutte le curiosità sul film - In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Berlin Falling. La situazione precipita quando Frank scopre che Andreas sta trasportando una bomba nel suo zaino. Frank scende dall’auto e quando esita, Andreas gli ricorda di Lily. L’unica speranza che lo tiene a galla è il pensiero di riallacciare i rapporti con sua figlia Lilly, che vive lontano da lui con la ... (Cinefilos.it)

Tom Holland in trattative per entrare nel cast del nuovo film di Christopher Nolan - Oppenheimer ha conquistato 7 statuette su 13, tra cui il premio come miglior film e miglior regista. La prima è stata per Oppenheimer, film che lo ha portato a vincere i suoi primi Oscar. Sarà interessante vedere Holland alle prese con un progetto di Nolan, per il momento restiamo in attese di nuove informazioni sul film del regista. (Screenworld.it)

Polvo serán : recensione del film con Ángela Molina e Alfredo Castro – #RoFF19 - Sarà per questo che il regista apre Polvo serán su una tenda rossa, chiusa, che richiama quella del teatro. E cosa vuol dire non esserci più? Dove si va a finire? Si ha consapevolezza del proprio “essere altrove”? C’è modo di ritrovarsi in questo luogo misterioso? Che ne è dell’amore che è stato da noi destato? Sono solo alcuni dei tanti interrogativi che nascono nei due protagonisti, chiamati a ... (Cinefilos.it)