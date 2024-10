Sgombero dell’ex hotel ‘Petra’: la prefettura avvia operazioni nel quartiere Romanina (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le operazioni di Sgombero dell’ex hotel ‘Petra‘ a Roma sono state avviate questa mattina all’alba, suscitando l’interesse delle autorità e dei residenti locali. L’ex struttura ricettiva, situata in via Sante Vandi nel quartiere Romanina, era stata occupata la scorsa settimana da circa un centinaio di cittadini provenienti da vari paesi sudamericani, creando un contesto di illegalità e preoccupazione per la sicurezza del territorio. L’iniziativa, promossa dalla prefettura di Roma, riflette un impegno significativo da parte delle istituzioni nel mantenere l’ordine pubblico e nel garantire il rispetto delle normative vigenti. Gaeta.it - Sgombero dell’ex hotel ‘Petra’: la prefettura avvia operazioni nel quartiere Romanina Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ledi‘Petra‘ a Roma sono statete questa mattina all’alba, suscitando l’interesse delle autorità e dei residenti locali. L’ex struttura ricettiva, situata in via Sante Vandi nel, era stata occupata la scorsa settimana da circa un centinaio di cittadini provenienti da vari paesi sudamericani, creando un contesto di illegalità e preoccupazione per la sicurezza del territorio. L’iniziativa, promossa dalladi Roma, riflette un impegno significativo da parte delle istituzioni nel mantenere l’ordine pubblico e nel garantire il rispetto delle normative vigenti.

