Razzismo, il Consiglio d'Europa ha denunciato il clima in Italia (Di martedì 22 ottobre 2024) E chiedo di indagare sui controlli di polizia. Nel mirino dell'organismo internazionale anche il linguaggio di politici come Salvini e Vannacci Wired.it - Razzismo, il Consiglio d'Europa ha denunciato il clima in Italia Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 22 ottobre 2024) E chiedo di indagare sui controlli di polizia. Nel mirino dell'organismo internazionale anche il linguaggio di politici come Salvini e Vannacci

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Razzismo - forze dell’ordine nel mirino del Consiglio d’Europa : quali sono le violazioni - . La risposta della premier Giorgia Meloni, arrivata in un tweet: "Le nostre forze dell'ordine lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni. itano rispetto, non simili ingiurie" L'articolo Razzismo, forze dell’ordine nel mirino del Consiglio. (Ildifforme.it)

“I rom se li porti a Strasburgo” - Salvini replica all’organo anti razzismo del Consiglio Ue - Lo ha detto il vicepremier e ministro di infrastrutture e trasporti Matteo Salvini commentando il documento dell'organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d'Europa, […]. (Adnkronos) – "Sentirsi dire che forze dell'ordine sono razziste ti girano le scatole, siamo sempre con le divise, se a questi signori piacciono i rom e clandestini se li portino a Strasburgo". (Periodicodaily.com)

Consiglio d’Europa : “Razzismo dalle forze dell’ordine in Italia” - . In Italia le forze dell’ordine fanno “profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana” Lo denuncia l’Ecri, l’organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d’Europa, nel suo ultimo rapporto dedicato all’Italia, aggiornato ad aprile 2024. (Imolaoggi.it)