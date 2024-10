Lortica.it - Le acque di Arezzo: quando si bevevano quelle delle fonti

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nel 1557, Andrea Cesalpino, nella sua opera “De metallis”, menzionava l’acqua di Montione, una sorgente di acqua minerale gassata, leggermente acidula e ferrugginosa, situata lungo le sponde del torrente Castro, vicino a un piccolo agglomerato. Nel 1819, fu allacciata e nel 1823 fu eretto uno stabilimento balneare con vasche per i bagni. Poco lontano dalle mura disi trovava l’acquaCaselle, oggi sostituita da campi da calcio. Questa acqua, alcalina e solforosa, sgorgava nel luogo noto come “Burrone della Silice”. Nelle vicinanze si trovava anche il pozzo di San Leo, caratterizzato da un’acqua alcalina e ferrugginosa. L’acqua del Palazzone della Chiusa dei Monaci aveva un sapore simile a quella precedente, come quella della Chiusa Aliotti.