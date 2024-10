Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, Carovana Uil : "Caporalato, così la mafia toglie dignità ai contadini"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Si è parlato anche di(che c’è ma non si vede) ieri durante laUil in piazza Arringo. Tra gli intervenuti, il prefetto di Ascoli Sante Copponi, Claudia Mammuccari (Ula), Giorgio Rocchi (Caritas Diocesana), don Peppe Capecci (Pastorale deldella diocesi di Ascoli). Copponi ha detto che "abbiamo un tavolo tecnico permanente, da me presieduto, nel quale le istituzioni come Ispettorato, Ast, Inps Inail, le associazioni di categoria e sindacati, affrontano queste e altre problematiche, specie per intercettare situazioni di criticità. La prossima riunione è a fine mese. Il monitoraggio dei flussi di manodopera è fondamentale – ha detto - per capire il fabbisogno e cercare di far sì che il reperimento di manodopera avvenga attraverso canali regolari e non, invece, attraverso la perpetrazione di un reato, quello del