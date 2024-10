Juventus-Stoccarda, i tifosi tedeschi vicini all’Emilia-Romagna: “Non mollate” (Di martedì 22 ottobre 2024) Anche i tifosi dello Stoccarda esprimono la loro vicinanza nei confronti delle popolazioni colpite dall’alluvione dei giorni scorsi. “Romagnoli così come emiliani, non mollate mai”: recita così lo striscione esposto dai tifosi presenti nel settore ospiti dell’Allianz Stadium, dove è in corso di svolgimento la sfida contro la Juventus. Un gesto apprezzato da tutto il resto dello stadio, con i tifosi bianconeri che hanno risposto con applausi. Juventus-Stoccarda, i tifosi tedeschi vicini all’Emilia-Romagna: “Non mollate” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Anche idelloesprimono la loro vicinanza nei confronti delle popolazioni colpite dall’alluvione dei giorni scorsi. “Romagnoli così come emiliani, nonmai”: recita così lo striscione esposto daipresenti nel settore ospiti dell’Allianz Stadium, dove è in corso di svolgimento la sfida contro la. Un gesto apprezzato da tutto il resto dello stadio, con ibianconeri che hanno risposto con applausi., i: “Non” SportFace.

