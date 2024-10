Inter, Inzaghi: “Campo sintetico novità, Frattesi titolare” (Di martedì 22 ottobre 2024) Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Young Boys: “Non sarà una partita semplice. Lo Young Boys è partito male in campionato, ma viene da una vittoria contro il Lucerna. Dovremo essere bravi a gestire le difficoltà. Il Campo in erba sintetica è una novità. Non ci saranno Calhanoglu, Asslani e Buchanan. Zielinski è convocato ma non è al 100%. Devo decidere se Bastoni e Dimarco partiranno titolari. Barella ha fatto molto bene davanti alla difesa. Domani uno fra lui e Zielinski giocherà lì. Frattesi giocherà. Ci sarà tempo per inserire i giovani. Dovranno fare la gavetta per conquistasi il posto. Spero di lanciare più giovani di quanti ne sono riusciti a lanciare. Berenbruch e Aidoo sono con noi perché se lo sono meritato. Non c’è il rischio di pensare alla Juventus”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il tecnico dell’Simoneha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Young Boys: “Non sarà una partita semplice. Lo Young Boys è partito male in campionato, ma viene da una vittoria contro il Lucerna. Dovremo essere bravi a gestire le difficoltà. Ilin erba sintetica è una. Non ci saranno Calhanoglu, Asslani e Buchanan. Zielinski è convocato ma non è al 100%. Devo decidere se Bastoni e Dimarco partiranno titolari. Barella ha fatto molto bene davanti alla difesa. Domani uno fra lui e Zielinski giocherà lì.giocherà. Ci sarà tempo per inserire i giovani. Dovranno fare la gavetta per conquistasi il posto. Spero di lanciare più giovani di quanti ne sono riusciti a lanciare. Berenbruch e Aidoo sono con noi perché se lo sono meritato. Non c’è il rischio di pensare alla Juventus”.

