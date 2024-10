Inchiesta ultras, spunta il nome di Marco Dell’Utri: il figlio di Marcello “socio in affari” dello storico leader della curva del Milan (Di martedì 22 ottobre 2024) Nell’Inchiesta sugli ultras a Milano spunta anche il nome di Marco Dell’Utri, figlio dell’ex fondatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri. È quanto emerge dagli atti del secondo filone d’Inchiesta della Procura di Milano, quello che la scorsa settimana ha portato in carcere il braccio destro di Luca Lucci, Daniele Cataldo. L’uomo di fiducia del leader della curva Sud del Milan è accusato di associazione a delinquere e soprattutto del tentato omicidio di Enzo Anghinelli, ferito a colpi di pistola il 12 aprile 2019 in via Cadore, pieno centro di Milano. Se il primo filone d’Inchiesta riguarda soprattutto le infiltrazioni mafiose a San Siro e in particolare i rapporti tra la curva Nord dell’Inter e la ‘ndrangheta, questo secondo fascicolo si concentra invece sugli affari dei capi ultras del Milan. Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta ultras, spunta il nome di Marco Dell’Utri: il figlio di Marcello “socio in affari” dello storico leader della curva del Milan Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nell’suglianche ildidell’ex fondatore di Forza Italia. È quanto emerge dagli atti del secondo filone d’Procura dio, quello che la scorsa settimana ha portato in carcere il braccio destro di Luca Lucci, Daniele Cataldo. L’uomo di fiducia delSud delè accusato di associazione a delinquere e soprattutto del tentato omicidio di Enzo Anghinelli, ferito a colpi di pistola il 12 aprile 2019 in via Cadore, pieno centro dio. Se il primo filone d’riguarda soprattutto le infiltrazioni mafiose a San Siro e in particolare i rapporti tra laNord dell’Inter e la ‘ndrangheta, questo secondo fascicolo si concentra invece suglidei capidel

Arresti ultras - nelle carte dell’inchiesta anche il figlio di Dell’Utri : “socio in affari” di ‘Sandokan’ - Il gruppo individua Lombardi nella discoteca Old Fashion di Milano dove si trova assieme a uno dei figli di Nazzareno Calajò, il boss della Barona arrestato e condannato per droga, acerrimo nemico della banda Lucci. Fra questi – annota la mobile – Marco Jacopo Alessandro Dell’Utri, imprenditore 43enne nato in Svizzera, attivo nel settore musicale e cinema, e figlio dell’ex senatore condannato in ... (Lapresse.it)