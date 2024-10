900letterario.it - Inaugura a Roma lo studio Gallery MaureenArt dello scultore Paonessa

Nell'animato ed elegante quartiere Sallustiano, fra Porta Pia e Via Veneto, in via Flavia 89, lo studio Gallery MaureenArt dello scultore Fernando Mario Paonessa apre, pensato non soltanto come punto di riferimento per conoscere le opere del maestro, ma anche come un luogo d'incontro culturale che ospiterà, a cadenza mensile, presentazioni di libri, conversazioni sull'arte, piccoli concerti, secondo un cartellone curato dal critico d'arte Niccolò Lucarelli, in collaborazione con Sveva Manfredi Zavaglia.