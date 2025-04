Perché Bojan Panic ha ucciso il padre e ora è libero

Leggi su Open.online

«Ho ferito e colpito mio». La telefonata al 112 di ieri notte è stata probabilmente decisiva per il destino di. Il 19enne chiamava da Mezzolombardo in provincia di Trento. Aveva appena accoltellato ilSimeun, 46 anni, che era solito maltrattare la madre. E che nelle ore precedenti l’aveva minacciata di morte via WhatsApp. Proprio la madre ha provato il massaggio cardiaco per rianimarlo davanti al fratello di 17 anni. «Volevo solo difendere mia madre, temevo per lei, che potesse ucciderla», spiegherà nel corso dell’interrogatorio.Il delittoA pm e carabinieri il ragazzo ha raccontato di come ha fatto sparire il coltello a serramanico e altre armi da casa per evitare che ille usasse. Il ritardo del, spiega La Stampa, gli aveva fatto temere che fosse ubriaco.