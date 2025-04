Lanazione.it - Ecco l’International street food e il mercatino goloso del Piemonte

Weekendin città. In piazzale Suor Cecilia Vannucchi, nei pressi di viale della Repubblica,: cibo di strada oggi e domani dalle 12 a mezzanotte. L’iniziativa è organizzata da di Airs (Associazione italiana ristoratori di strada), in collaborazione con Confartigianato. Sarà possibile gustare i kurtos ungheresi, la cucina siciliana, gli arrosticini, le bombette pugliesi, la pizza napoletana, la cucina argentina e quella messicana, gli hamburger di Chianina e quelli di Fassona, la cucina greca. Ci saranno birrifici artigianali italiani ed europei. L’iniziativa sarà anche l’occasione per visitare il vicino Pecci, con iniziative dedicate (da prenotare sul sito del museo). Sempre oggi e domani dalle 9.30 alle 19.30 in piazza San Francesco ci sarà ilregionalese: una quindicina le aziende presenti con formaggi d’eccellenza, sia freschi che stagionati, salumi, dolci tipici e tante altre prelibatezze.