La piena del Po 25 anni dopo | cosa è cambiato dai sensori al vecchio ponte L’impresa non è finita

piena del Po arrivò a pontelagoscuro. C'era quel ponte, il ponte della ferrovia. Poteva diventare un tappo al muro d'acqua. "Franco Barberi era a capo della Protezione civile – riprende Bratti – . Era ormai pronto un progetto per far saltare il ponte ferroviario, evacuare 12mila persone". L'intervento (solo in caso estremo) prevedeva di minare le due arcate. La grande paura, l'arrivo di una piena carica di tronchi e detriti. Oltre 13.200 metri cubi al secondo, attesi in serata. Erano stati mobilitati gli artificieri dell'esercito di stanza a Legnago, in città anche la colonna mobile della protezione civile della regione Emilia-Romagna.

