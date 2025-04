E' guerra per il controllo della NBL | Novelly sfida Kestelman

AGI - In Australia si è scatenata una guerra per il controllo della NBL, la Lega professionistica di basket oceanica, con al centro il futuro ambasciatore dell'amministrazione Trump in Nuova Zelanda, il super donatore repubblicano Jared Novelly. Novelly, figlio di un petroliere di St. Louis proprietario della Apex Oil, è il patron degli Illawarra Hawks, franchigia di Wollongong, nel Nuovo Galles del Sud. Possiede anche una quota dei Bay Area Dragons di Hong Kong. La rivolta contro Larry Kestelman Ora è lui a guidare la rivolta delle franchigie di Australia e Nuova Zelanda contro Larry Kestelman, il 58enne magnate australiano degli immobili che da un decennio controlla la NBL. Kestelman, di cui Novelly si è candidato a prendere il posto, è accusato di conflitto d'interessi per le quote che possiede nei Tasmania JackJumpers e nel Melbourne United, anche se ha fatto sapere che se ne sta liberando.

