Guida TV Sky Cinema e NOW | The Equalizer 3 - Senza tregua Sabato 5 Aprile 2025

Sabato 5 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, The Equalizer 3 - Senza tregua chiude l’intensa saga action diretta da Antoine Fuqua. Denzel Washington torna nei panni di Robert McCall, ex sicario governativo alla ricerca di pace in Sicilia. Ma quando si trova ad affrontare una rete internazionale di traffico e terrorismo, è costretto a tornare in azione, trovando nella giovane Emma un’insperata alleata. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, Madame Clicquot racconta la straordinaria storia vera di Barbe-Nicole Ponsardin. Hailey Bennett interpreta la giovane vedova che, sfidando le convenzioni del suo tempo, trasforma la sua azienda vinicola in un impero, dando vita allo champagne che ancora oggi porta il suo nome. Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: The Equalizer 3 - Senza tregua, Sabato 5 Aprile 2025 Leggi su Digital-news.it sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21.15, The3 -chiude l’intensa saga action diretta da Antoine Fuqua. Denzel Washington torna nei panni di Robert McCall, ex sicario governativo alla ricerca di pace in Sicilia. Ma quando si trova ad affrontare una rete internazionale di traffico e terrorismo, è costretto a tornare in azione, trovando nella giovane Emma un’insperata alleata. Su SkyDue HD alle 21.15, Madame Clicquot racconta la straordinaria storia vera di Barbe-Nicole Ponsardin. Hailey Bennett interpreta la giovane vedova che, sfidando le convenzioni del suo tempo, trasforma la sua azienda vinicola in un impero, dando vita allo champagne che ancora oggi porta il suo nome.

