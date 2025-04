Lanazione.it - La vertenza Navico. E’ stato firmato l’accordo: "Nessuno rimarrà indietro"

di Giovanni FiorentinoMONTESPERTOLIPer i 27 lavoratori dellascatterà la cassa integrazione, a partire dal prossimo 1 maggio. E saranno previsti incentivi (da finanziare con risorse provenienti sia dalla Regione che dall’azienda) per la ricollocazione degli stessi in altre imprese. Questo è quanto emerso dall’incontro di ieri convocato da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente della Regione Eugenio Giani, che metteva di fronte i rappresentanti della multinazionale scandinava, i sindacati, la Regione e l’amministrazione comunale di Montespertoli. Un confronto durato circa un paio d’ore, nel corso del quale l’impresa è rimasta irremovibile sulla decisione di chiudere lo stabilimento montespertolese per delocalizzare la produzione in Messico. Occorreva, però, il via libera all’attivazione degli ammortizzatori sociali entro il 9, onde evitare la Naspi.