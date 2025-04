Molestie del prof a studentessa | Segnali ignorati o sottovalutati

professori accusati di palpeggiare le alunne, presidi indagati per ostacolo alle indagini. Gli ultimi casi svelano episodi choc e squarciano un velo sul tema delle Molestie a scuola. Ne parliamo con Ludovico Arte, preside dell'Itt e liceo linguistico Marco Polo di Firenze, scuola molto attenta al dialogo coi ragazzi. Preside Arte, a scuola possono verificarsi comportamenti inappropriati. Come si affrontano queste situazioni? "Esistono diversi livelli di gravità. Molte situazioni nascono in modo subdolo, attraverso messaggi sui social o WhatsApp, dove la comunicazione si fa nascosta, non trasparente. A volte, certi Segnali vengono ignorati o sottovalutati. Se tutti, compagni, docenti, colleghi, sviluppassero una maggiore sensibilità su questi temi, forse certe situazioni emergerebbero prima".

