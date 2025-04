Controllo di vicinato Un incontro per presentarlo

Si terrà mercoledì alle 20.30 presso il Consiglio di Zona di Castiglione di Cervia nell'Oratorio di San Lorenzo, l'incontro pubblico dedicato al progetto di Controllo di vicinato. Il progetto si basa sulle tradizionali regole di "buon vicinato" e di "attenzione sociale", con l'obiettivo di prevenire furti e atti di microcriminalità. il progetto ha già visto l'adesione di Savio, Pisignano, Cannuzzo, Montaletto e Villa Inferno. Operatori delle forze di polizia illustreranno come i residenti possano contribuire attivamente alla sicurezza del proprio quartiere.

