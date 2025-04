L’anniversario della Liberazione Ottant’anni fa cambiò la Storia | Ricco cartellone di iniziative

Storia prese la strada che percorriamo oggi. "Una ricorrenza che l'amministrazione vuole celebrare in modo forte, dando spazio alla ricostruzione storica e culturale di quei giorni. Al centro il significato degli eventi di 80 anni fa: la Liberazione dal nazifascismo – ha detto il sindaco Francesco Persiani – Il programma di iniziative messo a punto con il contributo dell'assessore Monica Bertoneri da un comitato di associazioni che ha riunito quanti volevano partecipare al ricordo, dona luce alL'anniversario". La prima data è il 10 aprile: si terrà il consueto consiglio comunale solenne "per l'occasione – ha aggiunto Persiani – al Guglielmi, con orazione ufficiale dell'onorevole Vannino Chiti. Al termine l'inaugurazione di una targa marmorea che ricorderà le motivazioni della medaglia d'oro al merito civile di Massa: sarà posta fuori dalla sala consiliare 10 aprile".

