Cambio vita | da Milano a Dovadola aprono una scuola di sopravvivenza tra frutteti e animali

Forlì, 5 aprile 2025 – Un'azienda agricola con frutteto e un po' di tutto, un allevamento di animali da cortile e un'attività di corsi per insegnare la sopravvivenza e l'autosufficienza sono le caratteristiche di 'Bosco Pro', una realtà romagnola che si trova nel podere Piera, in quel di Calboli, a circa 5 chilometri da Dovadola, sul crinale ai confini con Predappio e Rocca San Casciano. Dal 2022 qui vive la coppia Edoardo Pedrazzoli, 30 anni, originario di Bassano del Grappa, e la moglie Alessandra Munoz di 29 (attualmente incinta), originaria di Madrid, i quali, dopo alcuni anni di vita comune a Milano (informatico lui e ingegnera lei), hanno fatto una scelta radicale: abbandonare il caos e la vita frenetica della città per vivere in campagna. Racconta Edoardo Pedrazzoli, titolare di Bosco Pro (boscopro.

