Lanazione.it - Rapine e furti, quattro arresti. Anziani nel mirino della banda. L’aggravante della destrezza

Leggi su Lanazione.it

Sono accusati di aver commesso numerosi, cone aggravati, in provincia di Pistoia, ein modo particolare in Valdinievole e a Prato. La polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare deglidomiciliari con braccialetto elettronico a carico dipersone. La squadra mobile di Pistoia, diretta dal commissario capo Veronica Brustenghi e il Commissariato di Montecatini, guidato dal vicequestore Fabio Pichierri, hanno applicato un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiestaprocura, a carico di soggetti provenienti dalla zona di Napoli, di età compresa tra i 24 e i 41 anni. Tutti possono vantare numerosi precedenti di polizia. Nel provvedimento sono contestati sei episodi commessi dagli indagati in concorso tra loro. I malviventi hanno modificato ogni volta la composizione del gruppo per confondere le vittime e gli inquirenti.