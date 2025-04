Lanazione.it - Al Politeama ecco Carrozzeria Orfeo

Dissacrante, distopico, provocatorio: da ricordare oggi alle 21 e domani alle 16 Salveremo il mondo prima dell’alba, lo spettacolo diche trasformerà il palcoscenico delin una clinica per guarire i ricchi in orbita nello spazio. E’ la fotografia dei paradossi e contraddizioni del presente, l’analisi disincantata del disagio di un’epoca che mortifica sentimenti e speranze. Scritto da Gabriele Di Luca, che ne è il regista con Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi, lo spettacolo è il racconto di un’umanità alla deriva attraverso le vicende degli ospiti di una clinica di riabilitazione per persone molto benestanti ma anche molto fragili e vuote, tutti alle prese con dipendenze ‘contemporanee’ (sessuali, affettive, da lavoro, da psicofarmaci). In fuga dalla realtà, i pazienti si raccontano con lucida ironia, rendendo il pubblico partecipe delle proprie travagliate esistenze.