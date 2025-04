Ilrestodelcarlino.it - Quattrocento coristi del Cai per una domenica in musica con il ’Memorial Bianchi’

Una due giorni all’insegna del canto di montagna, una festa della coralità del Club alpino italiano con 400che si esibiranno in piazze, chiese e monumenti storici di Parma e Bologna. È la terza edizione del Memorial Gabriele Bianchi, che il Centro Nazionale Coralità del Cai organizza oggi e domani. Parteciperanno quattordici gruppi corali provenienti da sei regioni: attraverso lae il canto sarà così celebrata la figura di Gabriele Bianchi, già presidente generale del Cai e figura centrale per la coralità del sodalizio. Dopo la tappa di oggi a Parma, domani il Memorial arriva in città, con il raduno di tutti i cori in piazza Maggiore alle 9,45 con canti popolari e alpini. Alle 11, nella Biblioteca della basilica di San Francesco, si terrà il concerto del coro Cai Bologna, padrone di casa, insieme ai cori Cai Femminile Valtellinese, La Martinella di Firenze, Melegnano (MI) e Cesena.