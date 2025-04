Da Publiacqua 150mila euro alla cultura | Focus su progetti sostenibili e inclusivi

cultura 2025 di Publiacqua. Come già negli anni passati, si ripete l’iniziativa pensata per stare a fianco di realtà importanti per il territorio e i cittadini. Proprio per queste realtà culturali viene messo a disposizione l’importo complessivo di 150mila euro. Il Bando cultura va a finanziare, in particolare, la produzione e realizzazione di eventi culturali ed è riservato a soggetti che operano sul territorio dei 46 Comuni dove l’azienda gestisce il servizio idrico. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 5 maggio 2025. A presentare l’iniziativa, ieri, il presidente di Publiacqua, Nicola Perini (nella foto). "Dal 2020 al 2024, Publiacqua ha sostenuto il settore culturale con un bando che ha consentito di finanziare 129 progetti di produzione artistica e culturale per un valore totale di circa 635mila euro – ha spiegato Perini –. Lanazione.it - Da Publiacqua 150mila euro alla cultura: "Focus su progetti sostenibili e inclusivi" Leggi su Lanazione.it Torna il Bando2025 di. Come già negli anni passati, si ripete l’iniziativa pensata per stare a fianco di realtà importanti per il territorio e i cittadini. Proprio per queste realtàli viene messo a disposizione l’importo complessivo di. Il Bandova a finanziare, in particolare, la produzione e realizzazione di eventili ed è riservato a soggetti che operano sul territorio dei 46 Comuni dove l’azienda gestisce il servizio idrico. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 5 maggio 2025. A presentare l’iniziativa, ieri, il presidente di, Nicola Perini (nella foto). "Dal 2020 al 2024,ha sostenuto il settorele con un bando che ha consentito di finanziare 129di produzione artistica ele per un valore totale di circa 635mila– ha spiegato Perini –.

Da Publiacqua 150mila euro alla cultura: "Focus su progetti sostenibili e inclusivi". Publiacqua vara il Bando Cultura 2025 con 150mila euro. Publiacqua lancia il Bando Cultura 2025: 150mila euro per sostenere arte e territorio. Publiacqua lancia il Bando Cultura 2025: messi a disposizione sul territorio 150mila euro. Publiacqua lancia il Bando Cultura 2025: 150mila euro per sostenere progetti culturali nei territori serviti. Publiacqua: al via il bando cultura 2025. Ne parlano su altre fonti

Publiacqua lancia il Bando Cultura 2025: 150mila euro per sostenere arte e territorio - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Publiacqua lancia il Bando Cultura 2025: messi a disposizione sul territorio 150mila euro - Publiacqua lancia anche per il 2025 il Bando Cultura: come già negli anni passati, sono previsti contributi a fondo perduto per le realtà culturali del territorio in cui opera la società. Nel compless ... (valdarnopost.it)

?? Publiacqua ‘investe’ 150.000 euro nel bando cultura - Dal 2020 al 2024 Publiacqua ha sostenuto questo settore con un bando che ha consentito di finanziare 129 progetti di produzione artistica e culturale per un valore totale di circa 635.000 euro. (controradio.it)