La Ztl in centro? I varchi sono spenti L’assessore | Servono altri mesi

centro storico? "Bisognerà attendere ulteriori mesi, l'approvazione del rendiconto del Comune, poi sarà realizzato il varco aggiuntivo di corso Cavour.". Così L'assessore Rodolfo Braccalenti ha risposto in consiglio comunale all'interrogazione di Andrea Lignani Marchesani (Fdi) che per l'ennesima volta chiedeva conto dell'attivazione della Ztl annunciata nel 2024, "ma siamo a 2025 inoltrato e ancora nulla". Perché? Quali sono le difficoltà? "Non si versano lacrime per il momentaneo fallimento dell'ennesima politica omicida del centro storico – commenta Lignani – ma si sottolinea come i varchi siano ormai lì da due anni e il rischio usura e fallimento come fu per il pilomat è dietro l'angolo". Nella sua relazione L'assessore Braccalenti ha fatto il punto della situazione spiegando che "il servizio viabilità insieme alle squadre operative del Comune hanno iniziato la sistemazione per la segnaletica Ztl", ha poi ricordato il lungo iter ministeriale per l'attivazione del progetto "legato alla razionalizzazione della gestione dell'accesso in piazza Gabriotti con un'ulteriore autorizzazione ministeriale e successivo nulla osta della Sovrintendenza arrivato poche settimane fa".

