Lanazione.it - Lancio di bottiglie e sedie. Partita persa e multa

Leggi su Lanazione.it

PONSACCOIl giudice sportivo ha inflitto al Ponsacco (Prima categoria)0-3 a tavolino e unadi 1.400 euro per i fatti accaduti nel secondo tempo della gara di domenica scorsa contro il Montenero quando l’arbitro ha sospeso il match al 32’ del secondo tempo per la contestazione dei tifosi ponsacchini condi fumogeni, quindicie due seggiolini in plastica. Al momento della sospensione dellail Montenero era in vantaggio 1-0 al Comunale ponsacchino, quindi dal punto di vista della classifica non cambia nulla per la compagine rossoblu. Cambia, invece, per ladi 1.400 euro che la società dovrà pagare. Una sanzione salata per queste categoria. "Già verso la fine del primo tempo – scrive il giudice sportivo in base agli atti redatti dall’arbitro – dagli spalti dell’impianto sportivo occupati dalla tifoseria locale si è iniziato a manifestare il proprio malcontento con contestazioni limitate a espressioni verbali rivolte principalmente alla propria squadra e al dirigente accompagnatore della stessa.