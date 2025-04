Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: doppietta McLaren nella FP3 davanti a Russell e Leclerc. Alle 08.00 le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.34 A questo punto tutto è rimandatoche scatterannoore 08.00.ma occhio aFerrari. Grazie per la cortese attenzione ci rivediamo per le!05.32 CLASSIFICA TEMPI FP31 Lando Norris1:27.965 32 Oscar Piastri+0.026 43 GeorgeMercedes +0.112 54 CharlesFerrari +0.449 45 Max VerstappenRed Bull Racing +0.532 46 Lewis HamiltonFerrari +0.559 57 Alexander AlbonWilliams +0.589 48 Pierre GaslyAlpine +0.638 49 Yuki TsunodaRed Bull Racing +0.820 510 Isack HadjarRacing Bulls +0.821 411 Carlos SainzWilliams +0.881 512 Liam LawsonRacing Bulls +1.139 413 Kimi AntonelliMercedes +1.161 414 Jack DoohanAlpine +1.802 315 Fernando AlonsoAston Martin +1.807 516 Or BearmanHaas F1 Team +2.