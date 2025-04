Linkiesta.it - La sinistra fiuta le difficoltà di Meloni, ma sbaglia comunque tutte le mosse

Il centroha sempre creduto – non vogliamo dire sperato – che Giorgiaprima o poi sarebbe andata insull’economia. Non sulla politica estera, tantomeno sui temi sociali o sulla sicurezza: no, il governonon saprà reggere i primi venti di crisi. Questo hanno detto tante volte Elly Schlein e gli altri capi e capetti del campo largo, più o meno genericamente. Vi insiste particolarmente Matteo Renzi, che come al solito ha visto le cose prima di altri giudicando la presidente del Consiglio sostanzialmente un’incapace (la famosa influencer del fortunato libro).Effettivamente le cose non vanno bene, ma da mesi. Solo la propaganda fazzolariana veicolata dai Gian Marco Chiocci e dai Mario Sechi fa credere che l’economia italiana sia in salute quando i fondamentali dicono da tempo che il Paese è fermo.