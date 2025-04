Rong>Guang

Lanazione.it - Guang Rong, sì ai bagni. La nave resterà dov’è, ma saranno consentiti accesso in spiaggia e tuffi

Marina di Massa, 5 aprile 2025 – Non ci sono ancora certezze, ad oggi, sulle modalità dialla balneazione nell’area interessata dallaRong>. Ma dalla riunione tecnica di ieri mattina, qualcosa è emerso. Intanto è certo che laanche in estate, perchè è in corso l’indagine della Procura e quindi laincagliata al pontile di Marina di Massa non può e non deve essere spostata. E poi si potrà fare il bagno. Durante la riunione, infatti, che si è tenuta in Comune, l’amministrazione massese e la Capitaneria di porto di Marina di Carrara hanno chiarito che “le attività di cantiere stabilite dalla società incarica dall’armatore e dal proprietario dellafinalizzate al mantenimento in sicurezza in attesa della rimozione non interferiranno con una possibile fruizione balneare regolamentata, che potrà coesistere nei limiti che verranno dettagliati”.