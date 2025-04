Lanazione.it - Ciak per il “corto“ della Puccinelli “Sostegno incredibile dalla città“

Leggi su Lanazione.it

Una settimana diin, a partire da lunedì prossimo, per il nuovometraggioregista lucchese Cristina, dal titolo “Io che non vivo“. Il ““ sarà girato interamente a Lucca, in interni ed esterni, con un cast piccolo, ma davvero di alta qualità che comprende attori come Betti Pedrazzi (“E’ stata la mano di Dio“), Carlo De Ruggieri (impossibile non citare “Boris“.) e Laura Giannatiempo (“Tutta la vita davanti“). Direttorefotografia è Michele D’Attanasio, vincitore di due David di Donatello. Il progetto, prodotto da Cinematografica Toscana Sud, è piaciuto alla Rai, che l’ha già acquistato per il circuito che vede 100 “corti“ selezionati in tutta Italia da distribuire in 110 sale cinematografiche. "E’ un progetto tutto mio, dove sarò anche la protagonista – spiega Cristina– e sono felice di girarlo proprio qui a Lucca.