Fango su Sinner, la rabbia della madre di Rune: "Basta falsità"

Una presunta risposta a un utente, relativa alla squalifica di Jannikper doping di tre mesi, ha scatenato le polemiche nei confrontimamma di Holger, Aneke. Tutto è partito per la risposta che la donna avrebbe fatto in risposta a un post X, di un tale Raghav, che faceva riferimento agli Australian Open, quando il danese, figlio di Aneke, era stato eliminato agli ottavi di finale proprio da. "Quanto è utile che la squalifica arrivi proprio in mezzo a due Slam?”, avrebbe chiesto Raghav alla mamma del tennista danese. “Sicuramente c'è stato un accordo con la Wada — sarebbe stata la risposta incriminatadonna — Credo che mio figlio Holger sia stato derubato degli Australian Open quest'anno". E da qui, feroci, sono scattate le polemiche, sia da parte dei tifosi disia da quelli più legati ad altri tifosi.