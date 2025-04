Ilrestodelcarlino.it - Daniela Ruggi, il mistero si infittisce: perquisita la casa del fratello

Modena, 5 aprile 2025 – Sono entrati indi prima mattina, sequestrando dispositivi informatici, tra cui i cellulari. Circa due settimane fa i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione a Prignano di Albertodella giovane scomparsa da Vitriola di Montefiorino. Massimo riserbo sulle circostanze: come atto dovuto, al fine di procedere ad accertamenti tecnici, la procura ha aperto un fascicolo a carico dell’uomo ma l’ipotesi di reato per cui si procede non è nota, seppure non risulti collegata in alcun modo alla scomparsa della sorella. Il, dunque, si. La 31enne, lo ricordiamo, è sparita nel nulla dallo scorso 20 settembre e per il sequestro dil’unico indagato resta il noto ‘sceriffo’ di Polinago, Domenico Lanza. Il 67enne ha recentemente patteggiato per il reato che lo aveva condotto dritto in carcere: la detenzione illegale di armi.