Oasport.it - Perugia-Civitanova oggi in tv, Superlega volley 2025: orario gara-1 semifinale, programma, streaming

sabato 5 aprile (ore 20.30) si gioca-1 dellascudetto dimaschile. Incomincia l’intenso confronto al meglio delle cinque partite, accede all’atto conclusivo la formazione che vincerà tre incontri: da una parte la compagine umbra che ha chiuso la regular season al secondo posto e che giocherà la Final Four di Champions League, dall’altra la formazione marchigiana che ha terminato la stagione regolare in terza posizione e che ha alzato al cielo la Coppa Italia.ha chiuso la serie dei quarti di finale contro Modena con un secco 3-0, concedendo soltanto due set in tre partite agli emiliani.è stata invece trascinato a-4 da un’arrembante Milano e nel frattempo ha perso la finale di Challenge Cup. Si preannuncia una partita particolarmente avvincente, equilibrata e vibrante: i Block Devils potrebbero partire un po’ favoriti di fronte al proprio pubblico, la Lube cercherà di sovvertire il fattore campo anche se dovrà fare a meno del libero Fabio Balaso.