Due imbarcazioni esplora-fondali. A realizzarle sarà il Gruppo Med

Nel 2027 ciil varo della nuova nave idro-oceanografica Niom (Nave Idro-Oceanografica Maggiore) della Marina Militare realizzata nello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso (Genova). Dai cantieri di Cervia delMed verranno realizzate dueoceanografiche di 10,5 metri ciascuna, in dotazione alla nave madre. IlMed progetta, sviluppa e realizza, impiega personale qualificato (28 unità in totale) e ha commesse, per i prossimi 3 anni, per 30 milioni di euro per il mercato militare e professionale. Le due’made in Cervia’ a supporto della Niom saranno utilizzate per rilievi idrografici costieri e litoranei in zone del globo dove insistono condizioni climatiche estreme a supporto delle attività di ricerca nazionali. L’alta tecnologia in dotazione a bordo consentirà alledi compiere anche dei rilievi portuali e controllo delle rotte di accesso con sensori idonei all’zione di fasce estese del fondo marino, secondo le normative e gli standard idrografici internazionali in vigore, ricerche relative ad ostacoli, manufatti e relitti sul fondo marino e ricerche in limitati rilievi oceanografici, con particolare riferimento ai parametri chimico-fisici delle masse d’acqua ed alla composizione fisica del fondo.