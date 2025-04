Lanazione.it - Piano operativo, ultimo scoglio. Dal Cestello fino a San Salvi. Regione e Soprintendenza: i diktat

Leggi su Lanazione.it

di Antonio Passanese, in Palazzo Vecchio, per il. Lunedì, il nuovo strumento urbanistico messo a punto sia dall’ex esecutivo Nardella e poi dalla giunta Funaro, approderà nuovamente in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva, dopo le osservazioni espresse sia dalla Commissione Paesaggistica che dalla. Quattro (a oggi) gli emendamenti, presentati da Firenze democratica e da Sinistra Progetto Comune, che saranno valutati dal Salone de’ Dugento, e sette sono le schede tecniche a cui dare disco verde dopo le prescrizioni arrivate sia dellaToscana che da piazza Pitti. Ma andiamo per gradi. Il nuovo Poc – che poi dovrà passare per le forche caudine del Palazzo del Pegaso prima di entrare in vigore – tra le altre cose, recepisce il blocco delle locazioni turistiche brevi nel centro storico (oggetto di una variante al precedente strumento che confluisce nella versione finale del) così da dare una risposta concreta al problema dell’abitare in città.