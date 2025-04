Lanazione.it - Si parte: "Mettiamoci in moto". Il ricavato andrà al Magistrato

Una giornata di condivisione e di entusiasmo che coinvolgerà gli amanti delle due ruote e tutti quelli che vorrannocipare ad un evento dedicato alla passione per iri e alle buone pratiche stradali. Dal mondo delle contrade, arriva "in" che si tiene oggi a partire dalle 14.30 con il ritrovo per ilgiro, fino alla sera che vedrà il culmine dell’evento nella Fortezza Medicea, con stand enogastronomici e postazioni dedicate alle forze dell’ordine. Lanza sarà dal parcheggio del sovrappasso di Pescaia, dove icipanti si ritroveranno per poi partire per ilgiro che esplorerà la suggestiva provincia di Siena. Alle 15.30, mentre i centauri saranno ancora impegnati in strada, apriranno gli stand in Fortezza. Oltre ai punti ristoro dove consumare cibo e bevande, saranno presenti le forze dell’ordine con i loro stand, dove presenteranno approfondimenti, curiosità, oggetti e dove per grandi e piccini sarà possibile apprendere nozioni di educazione stradale.