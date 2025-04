Autorizzazione ai dragaggi | si sbloccano la cassa di colmata ed i nuovi accosti di Sant' Apollinare

accosti delle grandi navi: arriva l?Autorizzazione ai dragaggi nell?ambito del progetto per l'infrastrutturazione porrtuale di. Quotidianodipuglia.it - Autorizzazione ai dragaggi: si sbloccano la cassa di colmata ed i nuovi accosti di Sant'Apollinare Leggi su Quotidianodipuglia.it Fondali più profondi e più spazio per glidelle grandi navi: arriva l?ainell?ambito del progetto per l'infrastrutturazione porrtuale di.

Approvate dal Ministero Ambiente le opere di potenziamento del porto di Brindisi. L’Autorità di Sistema Portuale annuncia la svolta per il porto di Brindisi: approvato il progetto che ne rivoluziona l’infrastruttura. Dragaggi in porto, Toti: "C'è chi vuole il turismo e chi indaga i funzionari". Il porto della Spezia e l’importanza dell’Africa, Rixi: “Possiamo competere con chiunque”. Utilizzo dei materiali di dragaggio: gli ultimi chiarimenti. Bari, dragaggio del porto vecchio: le risorse ci sono, «mancano i progetti tecnici». Ne parlano su altre fonti

