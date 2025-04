Ilrestodelcarlino.it - Gastroenterologia fa scuola: “Qui un modello virtuoso che coinvolge il paziente”

Fermo, 5 aprile 2025 – Quando si soffre di una malattia cronica quello che serve è un percorso complessivo di cura, una presa in carico a tutto tondo, qualcosa di ben strutturato che consenta di garantire qualità della vita. Fain questo il percorso dedicato alle malattie infiammatorie intestinali croniche, le ‘Mici’, la rivista mensile Mondo sanitario ha dedicato il numero di gennaio 2025 interamente all’esperienza fermana che risponde a tutte le caratteristiche per una presa in carico complessiva del problema che riguarda una percentuale importante di persone, 3500 i casi in tutte le Marche, 1200 i pazienti in carico alladel Murri, diretta dal professor Giampiero Macarri che spiega: “Siamo stati messi in condizione di lavorare al massimo anche in questo settore, per noi le malattie infiammatorie croniche sono un focus importante del nostro lavoro, insieme con i disturbi bilio pancreatici.