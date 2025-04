Lanazione.it - “Calcio libera tutti“: gioca soltanto chi è bravo a scuola. Il progetto del Sottosopra

Leggi su Lanazione.it

Fucecchio, 5 aprile 2025 – Qui si va oltre lo sport. Ci sono valori: educazione, rispetto, impegno. Ilinfatti chiede di coniugare impegno scolastico e comportamenti positivi fuori dallacon la passione per il pallone. E’ stato questo il principio ispiratore deldi educazione “”, realizzato dal Centro Giovanidel Comune di Fucecchio in collaborazione con l’associazione Popoli Uniti e sviluppato all’interno di “Inclusivamente“ e finanziato dall’Impresa Sociale con I Bambini. Nella squadra dia 5 denominataFc valgono poche, semplici parole: crescita personale, esercizio fisico, regole condivise, aggregazione.chi si impegna nello studio e non solo, partecipando alle attività del centro giovani ma anche degli altri spazi di aggregazione presenti sul territorio.